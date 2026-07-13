to jest właśnie poziom UOKiK zajmowanie się przez miesiące jakimiś patojutuberem i jego g---o napojem, a jak deweloperzy od lata łupią MILIONY POLAKÓW na MILIARDY ZŁOTYCH, tworzą fałszywa narracje i generują FOMO przez opłacane presstytutki i pseudo ekspertów to wtedy cisza.

Może dlatego, że OBECNY PREZES UOKiK balował na BANKIECIE PZFD hmmm pewnie przypadek XD