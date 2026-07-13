Wojanki z poważnymi zarzutami. Wszczęto postępowanie
Wojanki znalazły się pod lupą UOKiK. Urząd postawił zarzuty dwóm popularnym influencerom, którzy prowadzą kanały skierowane głównie do dzieci. Twórcy mieli wplatać reklamy własnych produktów w materiały rozrywkowe w sposób, który mógł wywierać presję zakupową na najmłodszych odbiorców.PortalSpozywczy
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Może i twórcy tego napoju sprawnie wplataja reklame w swoje materiały ale to jednak rodzice są winni tego, że ich dzieci to g*wno oglądają i kupują.
Co to za g---o.
@Pokaczu: czterdziestolatek
Rzeczywiście, młodszy. Gdzieś kiedyś wyczytałem że ma 40. Może chodziło o kogo innego. A może artykuł pisało AI XD.
Może dlatego, że OBECNY PREZES UOKiK balował na BANKIECIE PZFD hmmm pewnie przypadek XD
Pieprzone boty xD
@znowuzapomnialemhasla: jeśli reklama jest skierowana bezpośrednio do dzieci i zawiera sugeste typu "kup teraz, Twój kolega już to ma" lub "kup teraz, bo zaraz nie będzie" to tak, Sztum się należy. Taka forma reklamy jest zakazana.