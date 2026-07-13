Niespełna 3 zł dla autora z książki! Pisarze walczą o ustawowe 10%
Pisarze otrzymują głodowe pensje? Trudno w ten sposób to określić, ale zysk z każdego sprzedanego egzemplarza książki do dużych nie należy. To niespełna 3 zł. Oczywiście sprzedaż książek na jednej się nie się nie kończy, a to oznacza, że ostateczna kwota może być znacznie wyższa. Ale to wciąż nie zaFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
A co do tych 3zł to mają racje. Sprzedasz 50k książek (a to jużdużo na nisze i nie harry pottery na rynek krajowy wyłącznie) to masz z tego 150k ledwo przed podatkiem.
Czy to dużo? Jak ktoś pracuje nad książką 5 lat to nie, a jak ghostwriting jakiejś k---y z TVN albo pisiory o zdradzaniu
Kto broni zająć się inną pracą?
Trzeba się było uczyć i zostać lekarzem.
;-)
@fiaslnfilrangve: dokładnie, wykopki i tak nie zauważą braku książek
Fakt, nie znam realiów wydawniczych i 3zł od ksiązki rzeczywiście brzmi na niewiele.
Tylko nie bardzo rozumiem czemu autorzy mieliby otrzymywać 10% od ceny OKŁADKOWEJ książki, a nie od realnej ceny sprzedaży.
Finalnie się okaże, że taniej będzie książke zutylizowac, niż sprzedać tanio na wyprzedaży i zapłacić autorowi 10% ceny okładkowej.
@ruonim: A co jak się wyda, że dany pisarz jest tylko "pisarzem" bo tak się nazwał i produkuje zwykłe gnioty, których nikt nie chce czytać w czasach kiedy i tak mało się czyta? ¯\(ツ)/¯
@ruonim: chciałem publikować na amazonie, tylko że ostatnio jak sprawdzałem to nie było możliwości sprzedaży w PL. Został jakiś empik self-publishing.