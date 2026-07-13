Przecież jest zaiks, jak tych z-------h książek niektórych nawet biblioteki nie chcą to czego oni oczekują XD..

A co do tych 3zł to mają racje. Sprzedasz 50k książek (a to jużdużo na nisze i nie harry pottery na rynek krajowy wyłącznie) to masz z tego 150k ledwo przed podatkiem.

Czy to dużo? Jak ktoś pracuje nad książką 5 lat to nie, a jak ghostwriting jakiejś k---y z TVN albo pisiory o zdradzaniu Pokaż całość