takie wyroki powinny być codziennoscią. Jak ci zablokują konto to mają ci płacić za te wszystkie gry co teraz nie masz dostępu. Co to za gadanina ze to nie twoje? tylko licencja? ha-tfu! Jeszcze jak piszą ze "dbamy o twoją prywatnosc" to mnie aż mdli, ze potrafią tak w żywe oczy kłamać.