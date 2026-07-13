Microsoft musi przywrócić zhakowane konto Xbox z grami i zapłacić 400 dolarów ..
odszkodowania. Microsoft przegrywa w brazylijskim sądzie po tym, jak zhakowanemu użytkownikowi Xbox kazano ponownie kupić gry gigant technologiczny musi przywrócić konto Xbox ze wszystkimi grami i zapłacić 400 dolarów odszkodowanianameisnull
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Komentarze (10)
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ale jeśli ty chcesz się zalogować z innego urządzenia niż zazwyczaj to:
1. mimo wyłączonego 2FA i tak przyjdzie mail potwierdzający logowanie
2. żeby odczytać maila, musisz często potwierdzić logowanie na telefonie, bo inaczej cię nie przepuści
3. ewentualnie nie będziesz w stanie się zalogować, bo nie wejdziesz na maila, żeby odczytać kod