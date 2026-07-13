Pacjent zmarł w łazience Szpitala Południowego. Treść nagrań z prosektorium
To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. W ten sposób szef prosektorium Szpitala Południowego przedstawił lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok sprawę pacjenta, którego znaleziono w łazience po niemal czterech godzinach od śmierci. Ten przytaknął: Okej, no dobra".Emerald84
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Komentarze (36)
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@DuchZoliborza: Kanał Zero jest podatny na pieniądze, w tym na lobbing lekarski, zaś część afer dotyka PiS-u, więc trzeba być ostrożnym
Mnie te k---y jak dr batman nie wpuścili bo "hurt dur pandemia a pan nie jdst pacjent".
Dziewczyna szła po Korytarzu i miala atak bolu.
Położyła sie na podlodze i wyła i płakała.
Myślicie ze jakis konował wyszedł zobaczyć co sie dzieje?