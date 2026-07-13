Do dzis pamietam jak byl covid i moja dziewczyna musiala do szpitala ze względu na bol

Mnie te k---y jak dr batman nie wpuścili bo "hurt dur pandemia a pan nie jdst pacjent".

Dziewczyna szła po Korytarzu i miala atak bolu.

Położyła sie na podlodze i wyła i płakała.



Myślicie ze jakis konował wyszedł zobaczyć co sie dzieje? Pokaż całość