Szpital w Pszczynie: uznajemy zarobki lekarzy za poufne i odmawiamy ujawnienia
Szpital Joannitas w Pszczynie jest samorządową sp. z o.o. w restrukturyzacji...krkfilm
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Pewnie Dlatego w prognozach swiatowych polska po ukrainie ma miec najwiekszy przypływ bogaczy
Ale Ty podatniku nie interesuj się.
https://www.czecho.pl/wiadomosci/50538-kolejne-80-000-zl-na-wymiane-stolarki-okiennej-w-pszczynskim-szpitalu-czesc-srodkow-zapewnila-nasza-gmina-pszczyna
No nieźle się lekarze tam zainstalowali, takie odzywki powinny być traktowane jako podejrzenie korupcji i CBA tam powinna wjechać na pełnej xD
@K1DoN: na pewno w każdym szpitalu są wałki, a jak któryś szpital odpowiada w ten sposób to od razu zapala się czerwona lampka i wiadomo, że tam to już jest eldorado na całego bez żadnych zahamowań
XD
Kiedy będzie wyrok NSA?
XD
Oficjalnie: Jesteśmy republiką bananową.
Można się rozejść.
Można się rozejść.
@00F6x:
Tak. Ale nie zapomnijcie wszyscy zagłosować na KO lub PIS, którzy do tej patologii doprowadzili, no bo w końcu wszyscy INNI to na pewno szury.
Odmawiają, bo wiedzą, że zanim Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjni rozpatrzą sprawę, to ludzie znajdą sobie inny temat zainteresowania.
Tam CBA powinna się wpierdzielić od razu po takiej informacji, bo śmierdzi wałkiem z daleka po takim piśmie.
@Skillez_: No i tu się mylisz. Z publicznych pieniędzy to jest opłacana procedura a nie pensje lekarzy. To jest ogólnie to pier*nie upośledzonych komunistów które non-stop płynie z telewizora. Że jak się za coś płaci to się "daje" pracownikowi, szefowi i oni później wydają twoje pieniądze. Nic się nikomu
@BomBom: Chyba nie powie bo od miesiąca troll zamilkł.