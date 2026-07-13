Kolejne zwolnienia grupowe. 150-letni zakład w Radomsku do likwidacji
Mieszkańcom powiatu radomszczańskiego ta informacja może mrozić krew w żyłach. Zakład Metalurgia w Radomsku ogłosił, że zamierza zakończyć działalność. To wiąże się ze zwolnieniami grupowymi, które potrwają do końca roku. Skutkiem tej decyzji może być tąpnięcie na lokalnym rynku pracy.FXMAG
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Komentarze (22)
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@mco111: Ten przemysł już za PRLu się dusił więc po odcięciu środków było pewne że padnie.
Wiele taki zakładów z tradycją powstawało w kapitalistycznych warunkach i miało konkurencję. W momencie przejęcia przez PRL zniknęło to
@bossssob: nazywasz imbecylami, a później piszesz taki kretynizm? bo przecież podatek się płaci dla samego zapłacenia xD
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