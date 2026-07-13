Od dawna było wiadomo, że do tego dojdzie. Niestety tak unia europejska zabija wewnętrzną gospodarkę w imię ekologii i dbania o środowisko. Niestety, zaczęli ze złej strony i zamiast wprowadzić cła i podatki na wszystkie towary z krajów niedbajacych o środowisko to zażynają swoją gospodarkę. Większe firmy zostaną sprzedane i wejdą w skład korporacji, mniejsze będą upadać wraz z kończącymi się kontraktami i przechodzeniem firm na tańszych dostawców...