Nie żyje Sam Neill. Aktor z "Parku Jurajskiego" miał 78 lat
Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z ról w serii "Park Jurajski", a także serialu "Peaky Blinders".Goatifi
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Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z ról w serii "Park Jurajski", a także serialu "Peaky Blinders".Goatifi
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Komentarze (60)
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niedawno na niego przypadkiem trafiłem
Od razu pomyślałem o tym dziadku po lewej stronie, a to chodzi o aktora po prawej (ꖘ‸ꖘ)
Po lewej to Richard Attenborough, świetny reżyser, na.in. filmu "Gandhi", brat Davida (tego przyrodnika z BBC, który w maju skończył 100lat)