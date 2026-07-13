Nowa opłata aktywna: +3 euro za każdy produkt z Temu, Shein i AliExpress
Wsparcie rodzimych firm - ten cel przyświecał Unii Europejskiej, która zdecydowała się wprowadzić opłatę na wszystkie towary trafiające na europejski rynek spoza wspólnoty. Zmiana przede wszystkim uderzy w towary z Chin, które przez swoją niską cenę były wybierane częściej niż te produkowane na StFXMAG
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Komentarze (57)
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Informacja nieprawdziwa. Celem tego podatku jest tylko i wyłącznie golenie kasy. Dodatkowo taka na przykład Austria wprowadza dodatkowo 2 euro plus 20% VAT wcale nie ukrywając że maja zamiar w ten sposów sciągnąć 280 milionów eur rocznie.
Tak, łącznie 2,40. Tak, opodatkowali VATem podatek :)
@Jan_Nowak:
misiu, a myslisz, ze te 3 euro, to bedzie bez vat? 3 euro, to 3,66 z vatem... 16 zeta od pozycji :))
Po odesłanie telefonu musisz złożyć pismo i mieć dowód że telefon odesłałem do Chin, a Aliexpress zwroty przyjmuje lokalnie, więc nie mam takiego dowodu.
Pomoc na podobnej zasadzie co podatek cukrowy który jakoby pomaga w walce o zdrowie obywateli. Wszędzie tylko pomoc dla potrzebujących proli 👍
Kur*a, ktoś to bierze poważnie ?
Jak użytkownik Temu do każdej sztuki dopłaci 16zl to szybko zacznie szukać tego na Ali, bo cenowo wyjdzie to samo.
Nóż się w kieszeni otwiera
nie no żartuję, napewno celna będzie trzepać każdy kontener w porcie co do sztuki jeżeli chodzi o zawartość