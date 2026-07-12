To jest kryminal i to taki pierwszego sortu. Prokuratorzy to nie powinni miec w tym momencie czasu podrapac sie po tylku i ta cala klika powinna pojsc siedziec.



Problem polega na tym, ze w Polsce jest powszechne przyzwolenie na takie dzialanie. Ludzie sa wsciekli nie dlatego, ze ktos kradnie, ale dlatego, ze im nic nie skapnelo!