Szpital ujawnił wynagrodzenia. 17 osób zarobiło ponad milion zł rocznie.
Koszaliński Szpital Wojewódzki opublikował zestawienie wynagrodzeń za 2025 rok. Wynika z niego, że 17 osób otrzymało ponad 1 mln zł rocznie, a najwyższa wypłata wyniosła blisko 2,6 mln zł. Dokument nie zawiera nazwisk ani informacji o liczbie przepracowanych godzin czy rodzaju umów.kolicuch
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Komentarze (31)
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@CrytekPL: jeden przypadek na jedną zmianę na oddziale
@LordAxe82: Pewnie czytają akt oskarżenia jakiemuś Areczkowi, który źle rozliczył druk D--A-21 i oszukał państwo na 21,37 zł z VAT więc CBŚ musiało wyprowadzić go z chaty w samych gaciach przy żonie i dzieciach. ¯\(ツ)/¯
Tak było, nie zmyślam.
@jurekqwerty juz widziałem szacunki mówiące o 10k lekarzy z ponad 1 mln rocznie.
Codziennie na wykopie wrzucane sa kolejne szpitale w których conajmniej kilkunastu ma takie zarobki, w Polsce masz okolo 900 szpitali
Problem polega na tym, ze w Polsce jest powszechne przyzwolenie na takie dzialanie. Ludzie sa wsciekli nie dlatego, ze ktos kradnie, ale dlatego, ze im nic nie skapnelo!