Szpitale kazały płacić dziennikarzowi za informację o zarobkach lekarzy.ponad 8
Dziennikarz TVN24 wysłał do 570 szpitali pytania dotyczące zarobków zatrudnionych tam lekarzy. Część placówek na różne sposoby próbowała uniknąć odpowiedzi.St_achu
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Komentarze (37)
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Za czasów COVID dostali 2x pensje za pracę w trudnych warunkach to poczuli zapach karmy... skoro można 2x to dlaczego by nie 10x... No i się spirala
Wiedząc Ile kasy wysysa z państwowego od razu bedac na wizycie mu upomniałem że nie zachowuje się kulturalnie jak na wykształconego przystało i jako pacjent mam prawo oczekiwać minimum empatii.Wiadomo że on miał w tyłku co mówię, ale nie zamierzam tolerować takiego wsiurstwa jakie oni reprezentują.
Jak spotka mnie jakakolwiek rozbieżność z
Pytacie się w co inwestują lekarze? Według mnie w dług szpitala.
Przykład - lekarz zarabia 2 mln zł i szpital nie płaci na czas. Po roku szpital zamiast zapłacić 2 mln zł płaci lekarzowi 2,185 mln zł bo odsetki ustawowe wynoszą 9,25% niedawno było 20% jak stopy były wysokie.
@Postrzeleniec: Sprowadzony do polski i siedzi w areszcie :)
Od tego że powiesz, że gdzieś się dobrze zarabia to raczej stawki nie spadną.
Rozumiem że jak będę chciał umieścić reklamę w wyborczej to będzie za darmo. W końcu już nie kupuje tego nikt oprócz spółek skarbu państwa, więc jako podatnik
"Dziennikarz TVN24 wysłał do 570 szpitali pytania dotyczące zarobków zatrudnionych tam lekarzy.