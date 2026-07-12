Bardzo dobrze ze zajeli sie tym dziennikarze. Bo jakbyśmy my jako szare myszki sie tym zajeli, to co z tego ze mozna miec liste wszystkich szpitali, i wysztkich email, napisac to kazdego dyrektora, przesiac te odpowiedzi z tysiaca szpitali AI, co z tego, jak huje beda leciec w huja, i nie odpowiadac, a tak jest prosta gra, nie chcecie wywiazac sie z obowiazków odbije sie wam to czkawka.