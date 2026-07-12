Na PC to chociaż masz wybór co do sklepów(nie jest jak konsoli, gdzie jest tylko jeden sklep) , a na dodatek można klucze do gier aktywować, co wychodzi znacznie taniej niż zazwyczaj kupno przez Launcher. Ponadto na GOGu gry są DRM-free czyli można je pobrać nawet jak serwis przestanie istnieć i nikt gier nie zabierze. Z tego powodu zakup gier cyfrowych jest opłacalny bardziej na PC niż konsolach.