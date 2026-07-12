Steam lepszy niż PlayStation. Gracze rezygnują po decyzji Sony?
Steam przekroczył 200 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, dystansując PlayStation ze 125 mln. Przychody brutto platformy Valve w pierwszej połowie 2026 roku wzrosły o 14,5% do 11,1 mld dolarów. Decyzja Sony o rezygnacji z nośników fizycznych od 2028 roku i droższe PS6 mogą przyspieszyć migracjęnameisnull
- #
- #
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Komentarze (72)
najlepsze
To nie te czasy że sterowniki są aż takim problemem.
Teraz to bedzie "kup konsole taniej ale potem plac 300zl za gry" i to sie juz nie zepnie. Zwlaszcza ze exy coraz czesciej albo sa na pc albo sa niewarte kupowania dla nich konsoli.
Po 3-4 latach, dobrze jest kupić wersje
Konsole w zasadzie stały się bezużyteczne w momencie, gdy rynek PCtów się ogarnął i kupowanie PCta nie wiązało się z ryzykiem, że za 2 lata do nowej gry potrzebna będzie nowa karta graficzna, bo inaczej gra nie odpali - wtedy konsole były stabilnym rozwiązaniem - kupowało się płytkę i się niczym nie interesowało, nie sprawdzało wymagań, czy nasza karta graficzna jest supported itp.
Potem konsole próbowały jeszcze sklaniać graczy
@mikau: No właśnie nie są plug & play... jeszcze. Brakuje chociażby hdmi cec, jakiegoś nowszego interfejsu do wybudzania peryferiami po radiu/bt, itp. Dopiero Steam Machine i nowy Xbox zaczną popularyzować w świecie PC te brakujące elementy układanki. A jak się to już w końcu stanie, to granica między pc a konsolami
I nadal gorszy od konkurencji.
https://www.purepc.pl/spolecznosc-steam-oburzona-valve-usuwa-gre-z-kont-graczy-co-moze-stac-za-skandaliczna-decyzja-platformy
@Damntrain: na tym całym steamie nawet nie ma Jazza Jackrabbita, nawet nie ma Zagadek Lwa Leona, nie ma połowy Wormsów, z czym do ludzi?
Nie widzę tutaj najmniejszego sensu kolejnego elektrośmiecia zwanego konsolą w tym równaniu.
A to że jest najbardziej customer friendly ze wszystkich DRM to rzecz bezdyskusyjna. Gdyby nie był to by nie został nr1 na jedynej platformie która daje swobodę wyboru DRMa
jedynie gog jest sensowną alternatywą może nie masz fizycznego nośnika oryginalnego z kolorowymi obrazkami ale masz natywną instalke bez drm i jak sobie ją dobrze skitrasz to masz dożywotnio ... wypalić kolekcje na jakikegos bluraya albo trzymac kopie zapasową na drugim dysku i masz fajna liste gier wieczystą..