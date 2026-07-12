Budowa nowej fabryki opon Kumho Tire w Opolu nabiera tempa
Firma zobowiązała się do poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 2,272 mld zł oraz utworzenia minimum 400 nowych miejsc pracy do 30 listopada 2028 r. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2028 r., a zakład będzie wytwarzał około 6 mln opon rocznie.portal_przemyslowy
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Komentarze (14)
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szkoda tylko ludzi co beda musieli bezposrednio wspolpracowac z Koreanczykami
Największy producent opon na świecie to..
właściciel firmy jakby czytał wykop, oglądał kanał zero to by wiedział że wtopi tą inwestycją, niech ktoś mu to powie!