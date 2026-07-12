Mini-koparka RC? Serio? Chłop ma czas i widzę, że zdolności, ale to jest właśnie ta różnica między "pasją" a biznesem. Ja za ten czas i materiały kupiłbym gotową, lepszą, z gwarancją i jeszcze bym na tym zarobił, zamiast bawić się w garażowe klejenie. Zaradność to nie robienie wszystkiego samemu, tylko optymalizacja zasobów.