Polak pasjonat uspawał w warsztacie mini-koparkę RC
Na kanale cały proces. Wykopcie do wykopowego kącika osób pozytywnie zakręconych.dizzapointed
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Na kanale cały proces. Wykopcie do wykopowego kącika osób pozytywnie zakręconych.dizzapointed
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Komentarze (6)
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Prosciej by bylo dolozyc same serwa ro gotowej minikoparki, ale tutaj chociaz zabawa byla z budowy
Gość przynajmniej wie z jakiego materiału to zrobił, kupiona mogłaby się połamać po kilku robótkach. To tak do tych co piszą że kupiliby zamiast tracić czas:-)