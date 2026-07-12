Jak jej nie odpowiada stawka 50e/h to może sobie jechać do Niemiec - tam może liczyć na 45 do 55 euro za godzinę jako lekarz specjalista (Facharzt) albo nawet 65 eur za godzinę jako starszy lekarz (Oberarzt).



Tylko jej nie mówcie, że Finanzamt oraz izby lekarskie monitorują zatrudnienie tak ściśle, że próba rozliczenia fikcyjnych godzin w dwóch miejscach naraz skutkowałaby natychmiastową utratą prawa wykonywania zawodu.