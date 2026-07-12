Lekarka: 240 zł / godz. to kpina
"Jeśli uważa Pan, że podwójny specjalista z 25 letnim stażem, będzie pracował w państwowej ochronie zdrowia za 240pln brutto to niestety bardzo się Pan myli. 50 euro brutto to jest kpina. To nie są zarobki godne w Europie w 2026 roku."tomasztomasz1234
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Komentarze (106)
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Tylko jej nie mówcie, że Finanzamt oraz izby lekarskie monitorują zatrudnienie tak ściśle, że próba rozliczenia fikcyjnych godzin w dwóch miejscach naraz skutkowałaby natychmiastową utratą prawa wykonywania zawodu.
@D4Ru73K: zapomniałeś dodać, że te stawki to głównie dotyczą pracy na platformach i przy rurociągach, co może być problemem dla osób przyzwyczajonych do leżenia w ciepłej dyżurce
Zlikwidować recepty na 90% leków. Dziś nawet na maść musisz mieć receptę.
W Niemczech tyle zarabia lekarz specjalista (Facharzt) i w porównaniu do innych specjalistów to bardzo dobra stawka. Inżynier zarobi 20% mniej.
Ale w Niemczech i innych krajach będzie płacić duże podatki i mieć droższe życie, więc... niech jedzie, chętnie to zobaczę jak po godzinach się uczy języka obcego, żeby finalnie zarabiać mniej na rękę.
@bossssob: to czemu jeszcze nie przeszła?
@Chris_Karczynski: Bo luxmedy potrafią monitorować rzeczywisty czas pracy.
[$~~$]: Chyba dniówki.
@krolkolow: Dokładnie, najważniejszy sędzia w Polsce, I Prezes Sądu Najwyższego zarabia mniej niż byle lekarz.
Świat stanął na głowie.
@bossssob: aha, ok