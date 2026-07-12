Państwowy gigant Orlen podniosł ceny na wodę Cisowianka na swoich stacjach po aferze z 23% VATem na wodę.
Cisowianka 0.5l kosztuje aktualnie 4.19zł
Producent wody Cisowianka (spółka Nałęczów Zdrój) złożył skargę do Komisji Europejskiej oraz pozwał Skarb Państwa o ponad 5 mln zł odszkodowania. Powodem jest dyskryminujący system podatkowy, w którym zwykła woda mineralna jest objęta 23% stawką VAT, podczas gdy słodzone napoje lub wody smakowe z dodatkiem soku korzystają z preferencyjnego 5% VAT-u.
Komentarze (38)
najlepsze
I co? I nic. Ważne że wykopki mają miejsce gdzie mogą się zlecieć i ulać swoją frustrację na Tuska, UE czy Ukraińców.
Przypadek? Nie sądzę...
juz to przerabialismy z orlenem przeciez
Spadnie nagle vat na cisowianke i ludzie