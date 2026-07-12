odkąd wprowadzili ten pakiet CPN ( tak wiem że już wycofali) to na wszystkich stacjach podrożało wszystko poza paliwem, bo na czymś sobie musieli podnieść marże, skoro tu mieli ustawowo limitowane... szczególnie na orlenach, gdzie praktycznie wszystkie napoje łącznie z wodą poszły od 1zł w góre, a niektóre i po 2-3zł...