U mnie w bloku w starym budownictwie zalęgły się Prusaki . Cały blok aż chodził wychodziły z kratek wentylacyjnych do mieszkaniaz a do piwnicy strach było wejść bo podłoga sama chodziła.... Jak robili dezynsekcję i pryskali to każdy otwierał swoją piwnicę aby sie tylko tego pozbyć, ale byli i tacy co mówili że u mnie nie ma i trzasnęli drzwiami przed nosem. Ten co pryskał to powiedział że to normalne i to Pokaż całość