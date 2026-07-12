Jeden sąsiad może zablokować remont całego bloku. Rząd szykuje na to sposób
Czy właściciel mieszkania może odmówić wpuszczenia hydraulika, kominiarza lub zarządcy? W praktyce takie sytuacje od latstarnak
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Czy właściciel mieszkania może odmówić wpuszczenia hydraulika, kominiarza lub zarządcy? W praktyce takie sytuacje od latstarnak
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Komentarze (24)
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Podczas kontroli szczelności okazało się, że cały pion jest do wymiany z powodu nieszczelności i złego stanu rur.
Idiota nie zgadzał się, bo nie. Twierdził, że ma zabudowane rury płytą gk (co jest niedozwolone).
Spółdzielnia postanowiła, że poprowadzą gaz przez klatkę schodową, a starą instalację odetną z względów bezpieczeństwa.
Wysłali mu pismo z decyzją, że pominą jego mieszkanie przy podłączaniu nowej instalacji.
Groził
Co więcej, to nie jest ich zadanie, aby zapewnić dostęp do pionu dla ekipy budowlanej a właściciela lokalu. Tak, odtworzenie zabudowy pionu, w rozsądnym zakresie, powinna wykonać ekipa budowlana. A właściciel lokalu powinien przygotować taką zabudowę, aby to się tak dało zrobić.
możesz wyłożyć nawet 100% kasy na wiatę rowerową a oni K---A NIE BO NIE!
No i już widać że to będzie martwy przepis. Typ powie, że on chciałby wpuścić kontrolę, ale nie ma go w mieszkaniu akurat w terminach kiedy je przeprowadzają i będzie można mu skoczyć. ¯\(ツ)/¯ "Celowość" działania w polskich sądach jest bardzo trudna do udowodnienia,
- może trafić się wariat/wariatka w bloku która robi problem (znam takie historie zarówno z bloku matki jak i swojego, gdzie jedna starsza pani z demencją narobi problemów i blokuje jakieś inwestycje ważne dla reszty mieszkańców i naraża na katastrofę)
- znam też drugą stronę medalu, ktoś ileś lat mówi o wymianie rur , do wymiany nie dochodzi, w końcu robisz remont , wydajesz całe swoje oszczędności i