Lekarz w Braniewie pracuje 72 godziny na dobę.
Z dokumentacji wynika, że lekarz przez 24 godziny jeździł w karetce i jednocześnie zabezpieczał oddział chirurgii lub świadczył usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Brał pieniądze z dwóch a nawet trzech źródeł narazoxymirek
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Komentarze (33)
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Mam kolegę co obstawia lekarzy i wielu klientów którzy rocznie kupują 1 mieszkanie w Trójmieście na wynajem. To jest chore.
Wykopków najbardziej bolała do... O Janusza i Grażynę co przez całe życie uciułali w kołchozie na kawalerkę na wynajem a potem będzie dla dziecka a tutaj te pas... Mają po kilkanaście mieszkań i nic.
@vidic15: co gorsza do nas moze ktos przyjsc do roboty, nas nie byc i swiat sie nie zawali
typ moze kogos zabic
Krótko mówiąc: gigantyczny scam medyczny, jakiego nie wymyśliliby scammerzy z Indii czy Pakistanu.
@RECAPTCHASSIE: a potem płaci im na wynajem mieszkania. Perpetum doktorum. Konowały zniewoliły społeczeństwo. Bez rewolucji czyli odbiorze ukradzionego majątku ten sektor sie nie uzdrowi.
- Zawieź mnie pan do szpitala.
- Ale którego?
- Wszystko jedno, w każdym mam teraz dyżur.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ale Ty się pomyl o 1zł w rozliczeniu to cię dojadą