Ja się boję, że przyuważą w robocie jak sobie wykop przeglądam, a typ się nie bał, ze ktoś przyjdzie do niego w pracy i go w niej nie będzie xD i to nie jednej a w dwóch na raz. Jak za nasze to można się bawić. Teraz powinien oddać cały majątek s-------n, żeby inni mieli nauczkę. Pewnie zaraz się zaczną akcje przepisywania wszystkiego na małzonków.