Jedna rzecz z artykułu do sprostowania:



"Trzeci rodzaj to porażenie krokowe (ground current). Ma ono związek z tym, że ładunek, który trafił już w ziemię, rozchodzi się po podłożu jak fala i przechodzi między częściami ciała, które dotykają podłoża lub opierają się o skały. "



Widać, że ktoś kto to pisał nie ma pojęcia o czym pisze. Chodzi o napięcie krokowe i występuje ono w bliskiej odległości od źródła, które wytworzyło w Pokaż całość