Jak piorun niszczy serce? Dlaczego buty wybuchają? Przełomowe badania po tragedi
Ubrania na ludziach się paliły, buty wybuchały, a wokoło jak pociski latały duże odłamki skał. Takie sceny miały miejsce na Giewoncie. Naukowcy zbadali, jak taki masowy wypadek odbija się na zdrowiu pacjentów. Trafiło do nas ponad 100 osób rażonych tym samym piorunem, dysponowaliśmy więc unikatowymZobaczLink
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Komentarze (18)
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Piorunochron zadziałał, ale ułamek ładunku musiał przedostać się przez metalowy kran i wodę, bo mu potem włosy na rękach stały dęba przez 15 minut. Sam to widziałem. Uczucie opisywał jak kopnięcie prądu.
@henk: FTFY ;)
@Catmmando: Z artykułu wynika, że w tym konkretnym przypadku, miał zasadniczy związek.
baca bacę ebnął prąciem...
o cie bombka, mnie wyszło o 7% mniej
"Trzeci rodzaj to porażenie krokowe (ground current). Ma ono związek z tym, że ładunek, który trafił już w ziemię, rozchodzi się po podłożu jak fala i przechodzi między częściami ciała, które dotykają podłoża lub opierają się o skały. "
Widać, że ktoś kto to pisał nie ma pojęcia o czym pisze. Chodzi o napięcie krokowe i występuje ono w bliskiej odległości od źródła, które wytworzyło w