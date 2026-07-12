kolos był od początku idealnie zaprojektowaną pułapką termiczną i hydrauliczną

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c--j mnie to boli, jest skandalicznie gorąco wiec taka opinie dostali, nikt nie klamal ani nie pomawial tylko stwierdzil fakt. A oni sie zachowuja jakby ktos nie wiadomo jaka skandaliczna obraze im popelnil. Mogli sprawe rozwiazac o wiele lepiej wyjmujac kij z d--y ale wola robic teraz afere w internecie boprzeciez wiadomo ze kazdy januszex ktory jest winny duzo na takiej wojnie