Miliard złotych i 32C w pokoju! Dlaczego Gołębiewski w Pobierowie się ugotował?
Media krzyczą o skandalu, ale Inżynier nie szuka taniej sensacji, przeprowadza prawdziwe techniczną analizę i pokazuje, dlaczego ten kolos był od początku idealnie zaprojektowaną pułapką termiczną i hydrauliczną.dyzenteria
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Komentarze (21)
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Budynek jest cały czas chłodzony.
Burj Dubaj jakoś nie zamienia się w saunę.
Ale zgadza się na 100% u nas Hotel nie chłodzi pokoi jak w nim nie ma gości :) Gdyby przed otwarciem odpalili chłodzenie z tydzień wcześniej w celu ustabilizowania temp ta sytuacji by nie nastąpiła.
@STEFAN_n00b: dokładnie o to chodzi. Miałem podobny przypadek w dużym hotelu w Katowicach. W tym przypadku poszło o ogrzewanie.
Taki menedżer (nazywam takich mistrzami Excela) w ramach oszczędności kazał wyłączyć ogrzewanie w pustych pokojach.
Budynek ma kotłownię na gaz. Jak przycisnęły mrozy to w pokojach w których byli goście było po prostu
c--j mnie to boli, jest skandalicznie gorąco wiec taka opinie dostali, nikt nie klamal ani nie pomawial tylko stwierdzil fakt. A oni sie zachowuja jakby ktos nie wiadomo jaka skandaliczna obraze im popelnil. Mogli sprawe rozwiazac o wiele lepiej wyjmujac kij z d--y ale wola robic teraz afere w internecie boprzeciez wiadomo ze kazdy januszex ktory jest winny duzo na takiej wojnie
1. Była garówa, bo w hotelu 5k za dobę właścicielowi nie chciało się zamontować rolet zewnętrznych do wielkich okien, przez które wdzierały się promienie słoneczne.
2. Klima jest projektowana na przeciętne temperatury.
Ale czemu wyciągają łapska po tak duże kwoty za noc, skoro nie są w stanie dowieźć usługi?
A temu co zawsze. Chciwość. Niekończąca się chciwość. Tam nie ma granicy. Nachapać się ile wlezie, wiecznie będzie za mało.
@mch0588: Z filmu wynika, że instalacja klimatyzacji nie była wyregulowana/dostrojona i nie mogła być bo tego nie da się zrobić inaczej niż przez próby w trakcie pracy.
A ktoś się pospieszył z otwarciem, nie zrobili testów wcześniej, dodatkowo zdarzył się najcieplejszy dzień w roku... no i mają... reklamę. Z drugiej strony w branży reklamowej panuje przekonanie, że nie