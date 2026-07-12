1. Wniosek o uzasadnienie kalkulacji kosztów. Opłata za udostępnienie informacji publicznej nie może być dowolna ani stanowić dochodu.

2,137. Skarga do WSA.

3,14. Jeżeli podmiot wstrzymuje udostępnienie inf.p., mimo że opłata jest sporna, również może to stanowić podstawę do zaskarżenia jego działania lub bezczynności do WSA.

4,76. Lat but not least - ujawnić pisma i podpisy imienne. Niech się indeksuje.