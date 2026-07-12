Udzielenie informacji publicznej przez szpital powiatowy? Cena 8360 złotych!
Gość zwrócił się do szpitala powiatowego w Chrzanowie o udzielenie informacji publicznej. Wysłali mu odpowiedź: Aby uzyskać te dane nakład pracy Szpital ocenia na ok 20 godzin dla 4 pracowników, co przy ich stawce godzinowej da kwotę 8360 zł :)))tombeczka
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Komentarze (47)
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DWA TYGODNIE dla jednej osoby? Zeby wyciagnac dane z systemu?
BTW - fajna maja stawke... 104pln/h za siedzenie przed kompem i zbieranie danych :D
8360/4
Bo pismo z tym, że taka jest średnia już upubliczniono.
2,137. Skarga do WSA.
3,14. Jeżeli podmiot wstrzymuje udostępnienie inf.p., mimo że opłata jest sporna, również może to stanowić podstawę do zaskarżenia jego działania lub bezczynności do WSA.
4,76. Lat but not least - ujawnić pisma i podpisy imienne. Niech się indeksuje.
@MiKeyCo:
Przecież w zeskanowanym piśmie jest uzasadnienie. Czytać nie
Mówię "dzień dobry". On zatrzymał się, obejrzał za siebie, i odpowiedział
- Dzień dobry, Pan do mnie czeka?
- Nie, ja do pana Panamerskiego.
- Do LEKARZA Panamerskiego???