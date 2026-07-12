Burza po wpisie lekarza o zarobkach. "Niech od razu wyjeżdża z Polski"
"Skandal", "parodia" i zarzuty o skrajną pazerność. W sieci wybuchła potężna burza po wpisie znanego lekarza Bartosza Fiałka, który skrytykował pomysł Ministerstwa Zdrowia dotyczący ograniczenia stawek dla medyków.Gandalf_bialy
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Komentarze (17)
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ile łącznie zawarł pan Umów ze Szpitalem? :
- Wszystkie .. ¯\(ツ)/¯
@Emdeka: Zazwyczaj jest to sektor państwowy. Jeśli ZOZ jest jednostką państwową, to lekarz wcale nie jest podwykonawcą czy dostarczycielem usług tylko pracownikiem na samozatrudnieniu. W praktyce jest to zresztą zazwyczaj bardzo drogi i nierzetelny pracownik który np. wykorzystuje służbowy sprzęt do celów prywatnych, świadczący usługi podmiotom trzecim w godzinach pracy, itd.
https://www.instagram.com/bartoszfialek/
To ten co nas zawsze chciał pouczać o wszystkim.
A fiałek to wiadomo od covidu że to sprzedajna szmata.