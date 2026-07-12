Koszaliński Szpital Wojewódzki tworzy milionerów za publiczne pieniądze.
Ponad 119 mln zł wypłaconych wynagrodzeń, średnio przeszło 372 tys. zł na jedną pozycję i 17 rocznych wypłat przekraczających milion złotych. Tak przedstawiają się dane dotyczące wynagrodzeń lekarzy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie za 2025 rok, pozyskane przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.Caracas
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Komentarze (16)
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Do tego lekarze mają często lepsze oferty na inwestycje w mieszkania, lepszy oferty od dealerów na samochody itd. Ty natomiast masz płacić więcej.
Najgorsze jest w tym wszystkim to, że jak magicznie nagle naprawimy system wynagrodzeń w opiece medycznej, to lekarze przes ostatnie lata się tyle natrzepali kasy, tyle
@lazyt: Od czasu pandemii.
Ponieważ część mądrali nie rozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.