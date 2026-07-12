Milion złotych rocznie w publicznym szpitalu, za nasze podatki. Tymczasem ja tyram od 7 do 17 w kołchozie, żeby starczyło na ratę i podstawowe opłaty, a na koncie pustki, bo ceny żarcia i paliwa z kosmosu. I jeszcze mi wmawiają, że jestem nierobem i mam zmienić pracę. Oni się śmieją nam w twarz. Witamy w Polsce, kraju mlekiem i miodem płynącym... dla niektórych.