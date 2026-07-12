Chińczycy nazwali miejscowość "Bolesławiec"? To ściema, wykopaliście fejura xD
Nie ma żadnego chińskiego Bolesławca. Sinolożka z Szanghaju obala medialny mit i tłumaczy, dlaczego ta historia jest całkowicie zmyślona. Wykopowa elita internetu znowu dała się nabrać i wykopała dwa fejkowe znaleziska na główną.Kismeth
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Komentarze (26)
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Jak widzialem, ze odradzaja panele fotowoltaiczne to od razu dzwoniłem, zeby ogarnac instalacje - zwrot w 3 lata.
Zawsze odwrotnie jak ameby z wykopu
Ja uważam W to wyłącznie reklama firmy Bolesławiec puszczona w eter.
Powiem tak - to że znalazło się sporo botów na wykopie co to wywindowało to jedno (już dawno wykop nie jest krytycznąi weryfikującą społecznością, stał się zbyt popularny i zbyt wiele zwykłej naparzanki tutaj). Ale, że znane media walą fejurami