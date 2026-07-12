Tutaj łykną wszystko byle pasowało pod światopogląd jaki akurat przyświeca większości userow. Widziałem tamte znalezisko, lampa się zaświeciła, szybkie wyszukanie nie dało rezultatów. Po komentarzach patrząc też było parę osób, które zweryfikowały.



Powiem tak - to że znalazło się sporo botów na wykopie co to wywindowało to jedno (już dawno wykop nie jest krytycznąi weryfikującą społecznością, stał się zbyt popularny i zbyt wiele zwykłej naparzanki tutaj). Ale, że znane media walą fejurami Pokaż całość