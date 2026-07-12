Niemieckie auta tracą rynek w Chinach. Ponad 30 proc. spadek
Wejdź na rynek chiński. Naucz chińskich podwykonawców jak produkować podzespoły, podziel się technologią. Podwykonawcy sprzedają podobne podzespoły do BYD i innych taniej. Chińczyk woli BYD bo tańsze i patriotyzm. Subsydiowany BYD sprzedaje coraz więcej w Europie i na całym świecie. Smuteczek.mleko3-2procent
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Komentarze (46)
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Coś dziwie mi się ta nowa niemiecka bolszewia z dawną polską bolszewią kojarzy. Za PRL-u też to że na półkach był tylko ocet to była wina Amerykanów... a nie centralnie planowanej gospodarki i tego że
@bossssob:
Dokładnie, dodatkowo podbijaj koszty pracownika do oporu, wprowadzaj przepisy betonujące dominację koncernów i wypychajace łańcuch dostaw do krajów położonych parę tys. km od ciebie i czekaj na kryzys paliwowy albo covida oraz
Jak nie oni to zrobiłby to ktoś inny.
Przeciez wykonaki swoją pracę. Dostali za to hajs, dzieki któremu moga odseparowac sie kd problemów plebsu do których sami przyłożyli też rękę.
Witamy w kapitalizmie, rozsiadż sie wygodnie i poswiec 4% wolnego czasu (8 minut) miedzy koncem pracy, obowiązkami po niej a spaniem, żeby docenić w jakim pięknym systemie żyjesz.
@mleko3-2procent teraz chińskie koncerny coraz częściej produkują u nas i dzielą się swoja technologią z europejskimi czy japońskimi producentami.
Niemcy myślą dekady do przodu, szkoda, że błędnie. A może dobrze?