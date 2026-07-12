Taaa... zamknij elektrownie atomowe, doprowadź sieć energetyczną na skraj upadku, podwyższaj ceny prądu w nieskończoność, zarżnij większość produkcji w państwie swoimi eko-bredniami o płonącej planecie i energii wiatrowej. A później kwicz, że twoja głupota to wina chińczyków.



Coś dziwie mi się ta nowa niemiecka bolszewia z dawną polską bolszewią kojarzy. Za PRL-u też to że na półkach był tylko ocet to była wina Amerykanów... a nie centralnie planowanej gospodarki i tego że Pokaż całość