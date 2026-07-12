Wamdue Project - King of my Castle (teledysk z Ghost In The Shell)
Kto nie słuchał za dzieciaka i nie oglądał tego teledysku setki razy, ten nie zna życia. BANGER do dzisiajbukins
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Kto nie słuchał za dzieciaka i nie oglądał tego teledysku setki razy, ten nie zna życia. BANGER do dzisiajbukins
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Komentarze (12)
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@bukins Za AI:
"Teledysk z kultowego anime Ghost In The Shell (wersja filmu z 1995 roku) do utworu "King of My Castle" projektu Wamdue Project zadebiutował w 1999 roku."
Ni uja nie moglem tego sluchac za dzieciaka :D Majac 19 lat to juz tak nie do konca dzieciak :D
ps oryginal jest szybszy, op wybral wersje z najlepsza jakoscia wideo dostepna na streamingu
to jest chyba najblizej oryginalu jezeli chodzi o BPM