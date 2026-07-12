Ale gadanie, że "ktoś nie zna życia, bo nie słuchał za dzieciaka". Serio? Ja to poznałem po latach, jak już miałem czym to odtworzyć w porządnej jakości, a nie na zajeżdżonej kasecie z MTV. Jak się dorastało w mieście, miało dostęp do wszystkiego i nie trzeba było czekać na niemieckie MTV, to człowiek miał inne priorytety i lepsze opcje. Ale rozumiem, że dla niektórych to szczyt luksusu był, żeby akurat ten teledysk Pokaż całość