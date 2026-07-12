Rektor Uniwersytetu Warszawskiego też notorycznie depcze prawo do informacji
W związku z aferą zarobkową Wykop zainteresował się art. 61 Konstytucji. Polecam więc uwadze mój obszerny tekst o tym, jak Uniwersytet Warszawski bezprawnie blokuje społecznikom dostęp do niewygodnych informacji publicznych. Niech obywatele wiedzą, bo tylko tyle da się zrobić.na_pohybel_kretaczom
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Komentarze (5)
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Mi też jedne prawnisyny groziły. I się potem zprawnikowali. Jechać z miernotami prawniczymi.
Powinien być dodatkowy ustęp na wzór art. 99 ust. 3
Funkcji kierowniczej w instytucjach publicznych, sektorze publicznym nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za brak udostępnienia informacji publicznej.