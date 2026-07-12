Lekarz, który zjechał z klifu, by zabić swoją rodzinę, uniknął procesu
Odzyskał też prawo jazdy. Kalifornijski radiolog Dharmesh Patel celowo zjechał teslą Model Y z ponad 70-metrowego klifu, próbując zabić siebie, żonę i dwoje dzieci. Wszyscy przeżyli. Po ukończeniu programu leczenia psychiatrycznego sąd umorzył wszystkie zarzuty.LukCzu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@Wentrosz: Jak fake, przecież to elektryk a nie zapalił się, nie wybuchł, ochronił rodzinę i w dodatku ten miliarder Musk go projektował (i pewno sam rękami po godzinach składał) - no nie może być ;-)
@KurnikoweKuriozum: jest nas wielu, widac czesto ikonki jak ktos cos wrzuca, po tym widac od razu. Przecież prawicowcy zarabiaja więcej swoją drogą, lewica zresztą głównie uwlaszzczeniami budżetowymi dorabia.
Hindus