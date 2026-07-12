Oskarżony lekarz opuścił areszt i pojawił się przy dzieciach. Adwokat oburzony
Sąd zwolnił z aresztu lekarza onkologa oskarżonego o wykorzystywanie seksualne chłopców. Jednak mimo zakazu przebywania w miejscach, w których są dzieci i młodzież, Artur Z. pojawił się na spotkaniu ministrantów w parafii u swojego brata księdza w Zagórowie. Adwokat pokrzywdzonych jest wstrząśnięty.hooligan166
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Komentarze (30)
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Czyzby obaj mieli wspolne upodobania?
Wicie, rozumiecie, g@wno-szlachta się musi wspierać, kasty efektywnie współpracują.
@SlepyBazant: Wypirdalaj, prawniczyno. Zawsze jak się was krytykuje to przyłazi jakaś łajza robić te wasze debilne prawnicze wycieczki i insynuacje. Bo nic więcej nie możecie. Nie możecie udowodnić swojej renomy. Nie możecie udowodnić jakości swojej pracy. Nie możecie udowodnić potrzeby czy korzyści społecznej, żeby was trzymać. Tylko jak dekle jątrzycie, wynosicie się, pysznicie lub grozicie. A jesteście zwykłymi impotentami intelektualnymi.
Z prawa zrobiliście chlew -
A takim wolno więcej.
Tak to przynajmniej wygląda.