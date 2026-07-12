Teraz radni biorą szpital pod lupę. Ciąg dalszy afer z brzeskim szpitalem!
Radni PiS żądają prześwietlenia finansów Brzeskiego Centrum Medycznego. Wszystko zaczęło się od pytania portalu nto.pl o zarobki lekarzy. Szpital odmówił odpowiedzi, twierdząc, że zebranie danych zajmie 32 godziny. Dyrekcja zażądała od redakcji blisko 1500 zł za udostępnienie informacji.ZionOfel
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Komentarze (12)
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Co kwartał zeminiano wszystkie przepisy i reorganizowano kazda możliwą sciezke leczenia.
Części lekarzy
I żeby nie było, Tusk ze swoja ekipą też nadal co roku wyższy vat utrzymuje.
Chociaż limit 240 zł za oficjalną stawkę godzinową uważam za jakiś ponury żart i naplucie narodowi prosto w twarz.
Teraz każdy lekarz będzie się takiej stawki domagać. A na szybko zgooglowałem, że dane pokazują, iż około 45-50% wszystkich lekarzy w publicznym systemie zarabiało poniżej 160 zł brutto