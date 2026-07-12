To jak to się ma do życia kogoś, kto zapieprza za najniższą krajową i jeszcze mu potrącają na NFZ, żeby potem czekać pół roku do specjalisty? Oni tam się kłócą, kto więcej ukradł albo kto głośniej krzyczy, a my jak frajerzy musimy na to patrzeć. Szpital nie ma kasy na lekarzy, ale na prawników, żeby ukryć zarobki, to już się znajdzie. I co z tego, że jedni i drudzy krzyczą? Układ działa Pokaż całość