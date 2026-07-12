Wiadomo było, że do tego dojdzie, kwestia czasu. Kto płaci, ten wymaga i to nie tylko w realu. Jeśli coś kupuję, to jest moje i tyle. Chińczycy to ogarnęli, bo widocznie dostali sygnały od swoich obywateli z kasą, że to jest problem. U nas pewnie dopiero za 20 lat coś drgnie, jak "eksperci" z rządu obudzą się z ręką w nocniku. Biznes ma swoje prawa, a jak jest popyt, to i rozwiązania Pokaż całość