Chińskie sądy: konta graczy i cyfrowe przedmioty można dziedziczyć.
Chińskie sądy ustanowiły precedens, zgodnie z którym spadkobiercy mogą dziedziczyć konta zmarłych graczy wraz z grami, przedmiotami, postaciami i zakupami z mikropłatności. Uznały, że cyfrowe dobra mają wartość majątkową i mogą wchodzić w skład spadku.SystemHalted2_0
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Komentarze (25)
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Artykuł z 2006 roku, obecnie trudno coś znaleźć, ale możesz porównać kiedy o tym zaczęto pisać w UE.
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/chiny-unifikuja-zlacza-ladowarki-telefonow
https://www.power.com/sites/default/files/greenroom/docs/china_usb_spec_050409.pdf
ale tak swoja droga to jak juz to rzucasz na polskie prawo i dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza - czasem mozna odziedziczyc i caly dom z dzialka i nie da sie go sprzedac by pokryc dlugi bo nikt nie chce kupic ;)
@pomaranczowyogorek: Powinna być. Chociaż nie jestem graczem, to również powinna być możliwość zamówienia swojej kopii na jakimś fizycznym nośniku (za dodatkową opłatą nawet).
w przypadku dziedziczenia to jest git bo jak gra nadal istnieje to syn może dalej grać na moim koncie.