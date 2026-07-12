I komu to przeszkadza? Tylko takie artykuły pokazują, że to coś złego, a ludzie prawidłowo robią swoje i mają swoje myślenie, to już nie te czasy, gdy ktoś coś robił w imię wielkich fałszywych ideałów, teraz trzeba wdrożyć chat control, kontrolę wieku w internecie, cyfrowy pieniądz, żeby znowu ludzie nie mogli pisać prawdy i dalej wierzyli w wielkie ideały, a nawet jak nie uwierzą to ich do tego zmusić.