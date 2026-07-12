Dramatyczne dane. Polska starzeje się szybciej niż inne kraje na świecie.
Kryzys demograficzny w Polsce się pogłębia. Co więcej, jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, sprawa jest poważniejsza niż w innych krajach. Zwłaszcza gdy spojrzy się na średnią wieku.Akinori456
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Komentarze (46)
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Ten kraj nie ma
Lol gdzie ja tak powiedziałem
[$~~$]: Co ten wysryw ma w ogóle oznaczać?
[$~~$]: Bogaczom którym zaczyna brakować proli do yebania za miskę ryżu.
Komentarz usunięty przez moderatora
Psiecka to jest skutek tego, że ludzie nie chcą dzieci, a nie psiczyna.