Dzień Wolności Podatkowej 2026 wypadł 9 lipca - najpóźniej w historii
Przeciętny Polak pracował na państwo przez 190 dni w roku - rekord. Rosnące składki i podatki pośrednie zostawiają w portfelu coraz mniej.Nolanpl
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Przeciętny Polak pracował na państwo przez 190 dni w roku - rekord. Rosnące składki i podatki pośrednie zostawiają w portfelu coraz mniej.Nolanpl
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Komentarze (37)
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@Chris_Karczynski: To za rok. Potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem PO, potem PIS, potem
BĘDZIE KREDYT KPO NA ODBUDOWĘ... JACHTÓW I AUTOMATÓW DO KAWY.
@irenicus30:
"Młody ja tą firmę trzymam tylko po to, żebyś miał robotę 🤦🏼♂️"