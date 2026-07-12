Wszystko jest ok. Może i jesteśmy niewolnikami fiskalnymi, ale za to jesteśmy też niewolnikami mentalnymi i telewizor wskazuje nam kogo powinniśmy winić za nasz nędzny los - lekarzy, Ukraińców, księży, Izrael, Trumpa, przedsiębiorców... Możemy sobie nawet wybrać wroga nr 1 i wgrać do głowy indywidualną obsesję w gotowym pakiecie!