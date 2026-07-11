Prawie 700 milionerów. Onet przedstawia dane o zarobkach lekarzy
Najwyższe wynagrodzenia lekarzy zdecydowanie częściej występują na kontraktach niż na etatach. Z rządowych danych, które poznał Onet, wynika, że ponad 100 tys. zł brutto miesięcznie zarabia 625 lekarzy specjalistów pracujących na kontraktach. Wśród lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracęairaG
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Komentarze (16)
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Lepszy uniwerek to lepszy lekarz, nie utrudniajmy im nostryfikacji.
@pomaranczowyogorek: zarabiając nawet 20 mln rocznie i tak po 40 latach pracy nie kwalifikujesz się nawet na 100 miejsce listy najbogatszych
Ponieważ część mądrali nie rozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.