Znów artykuł oparty o dane z d...y tzn. kompletnie nieprawdziwe dane AOTMITu zebrane z 20% placówek otrzymujacych finansowanie z NFZ i dotyczące tylko zarobków z jednej placówki (nieważne czy dotyczą jednej czy 100 godzin pracy). Ciekawe czy mają w tych danych szpital w Mogilnie i "spółkę" ciągnącą z NFZ jedyne 26 tys. za godzinę.