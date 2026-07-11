Wykop od dłuższego czasu stosuje regulamin w sposób selektywny, szczególnie wobec treści historycznych dotyczących ukraińskiego nacjonalizmu. Osoby piszące o terroryzmie OUN, zamachu na Pierackiego czy ludobójstwie na Wołyniu są często oskarżane o „flood” i „trolling”, nawet gdy używają spokojnego, faktograficznego języka. Jednocześnie treści relatywizujące te same wydarzenia lub gloryfikujące OUN-UPA znacznie rzadziej spotykają się z tak ostrą reakcją moderacji. Efekt jest taki, że platforma coraz wyraźniej faworyzuje jedną narrację historyczną, a drugą skutecznie marginalizuje. Nie jest to już miejsce otwartej wymiany poglądów, lecz narzędzie do kształtowania akceptowalnej wersji historii. W takiej sytuacji część użytkowników przenosi dyskusję na inne platformy, gdzie cenzura jest mniej arbitralna.
DREXLER
Moje pierwsze konto wlasnie zbanowane za prawde!
Wykop od dłuższego czasu stosuje regulamin w sposób selektywny, szczególnie wobec treści historycznych dotyczących ukraińskiego nacjonalizmu. Osoby piszące o terroryzmie OUN, zamachu na Pierackiego czy ludobójstwie na Wołyniu są często oskarżane o flood i trolling, nawet gdy używają spokojnego,Drexler2
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Komentarze (73)
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Zero szacunku do moderacji, otwarcie nimi gardzę.
min. sa tu tacy psychopaci. im wiecej prawdy leci tym szybciej banuja i atkauja cie grupki.
Jednego ruskiego bota mniej. A jeżeli nim nie jesteś - to lecz się na łeb.