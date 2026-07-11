Są idioci, którzy bezkrytycznie podchodzą do pewnych spraw i uznają, że jeśli chociaż się mówi o rzeczach, które według nich są kontrowersyjne to jest już złe i powinno się je przemilczać bez względu na to co jest prawdą aby tylko zachować wątły status quo. Tacy ludzie są i w moderacji i wśród użytkowników. Wystarczy tylko aby jedni zgłaszali drugim i maszyna sama pójdzie w ruch.