Niecierpliwy agresor w Mercedesie #2287 Wasze Filmy
Chyba mu te lajkry siurka uciskają żeby takie pato gta odwalaćBuckshot_00
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Chyba mu te lajkry siurka uciskają żeby takie pato gta odwalaćBuckshot_00
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Komentarze (23)
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@JanPustostan: sralnik dowalony
https://www.reddit.com/r/fuckcars/comments/1arvsdr/why_are_luxury_car_drivers_and_rich_people_so/
https://edition.cnn.com/2020/02/26/world/expensive-car-drivers-study-scli-scn-intl
https://archive.nytimes.com/wheels.blogs.nytimes.com/2013/08/12/the-rich-drive-differently-a-study-suggests/
Jak na kobiece kształty to jednak musiał mieć szczątkowe pokłady testo choć bardziej obstawia wodogłowie i imbecylizm wrodzony XDDD