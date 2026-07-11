Pozwolić botowi na dysponowanie swoim kontem, to proszenie się o katastrofę. Przynajmniej na tę chwilę, w przyszłości zapewne aby zachęcić klientów do większej rozrzutności banki wezmą na siebie takie wtopy agentów, ale jak na razie to pieśń przyszłości. Ja tam nie zamierzam na to pozwalać, już choćby po to żeby czuć "ból wydawania". Z tego też powodu, do dzisiaj najchętniej posługuję się gotówką.