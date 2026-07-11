Ukryty tekst na stronie kazał AI wykonać przelew - 4 modele dały się nabrać
Badacze pokazali, jak niewidoczne instrukcje w kodzie strony nakłaniają asystenty AI do zapłaty na portfel atakującego. Cztery modele faktycznie zainicjowały przelew.Nolanpl
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Nigdy nie możemy dopuścić, żeby nas tego pozbawili, a każdy kto chociaż rzuci taki pomysł powinien być wywieziony na taczce.
Mam nawet jednego kolegę z którym zdarzało mi się spłacać pożyczane między sobą pieniądze w srebrze i ma to też swój niewątpliwy urok.
Banki na to pozwalają? I jeszcze przelew bez dodatkowego potwierdzenia?
Jakieś to naciągane mi się wydaje.
@andbatros: przeczytaj artykuł ze zrozumieniem to się dowiesz xD