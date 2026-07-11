Ceramika z Bolesławca walczy z podróbkami. Producenci alarmują
Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości "Bolesławiec", żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika jest z BolesławcaIntruderXXD
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Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości "Bolesławiec", żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika jest z BolesławcaIntruderXXD
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Komentarze (15)
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Pracowałem z Chińczykami. Wiem, że są kompletnie pozbawieni kręgosłupa moralnego. Całkowite zero. Kłamią w żywe oczy, a jak już udowodnisz, że skłamali, to przepraszają i obiecują, że się więcej nie powtórzy
@werfogd: Najgorzej że Europa udaje że tego problemu nie widzi.
i dlaczego polski Bolesławiec w ramach rewanżu nie robi chińskiej ceramiki? ;) Takiej sprzed rewolucji kulturalnej. ;)
@WroTaMar: nigdzie, pani prezes p------i kocopoły, a że nie ma już w Polsce praktycznie żadnych dziennikarzy to przedrukowują te jej dyrdymały XD
Więc, niech sobie wołają tyle za talerz ile chcą. Ważne, żeby mieli rynek zbytu i potrafili z tego utrzymać firmę - chociaż słyszałem, że