co to za ludobójstwo, jak nie zabijasz najważniejszego : kobiet ? I zabijali wszystkich chłopców, czy powyżej jakiegoś wieku ?

Bez znajomości większego kontekstu, toto w moim słowniku bardziej pasuje masowy mord. Ale nie ludobójstwo.

W ludobójstwie chodzi o to, żeby mówiąc brutalnie skasować daną społeczność, żeby się nie odrodziła. To samo z czystką etniczną (tyle,że tu czasem się nie zabija, tylko wydala z danego regionu). Ale tutaj nie zabijali kobiet.