31 lat temu doszło do masowego ludobójstwa w Srebrenicy
Data ta jest poświęcona pamięci ponad ośmiu tysięcy bośniackich muzułmańskich mężczyzn i chłopców, którzy zostali zamordowani podczas wojny w Bośni._RaveN
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Data ta jest poświęcona pamięci ponad ośmiu tysięcy bośniackich muzułmańskich mężczyzn i chłopców, którzy zostali zamordowani podczas wojny w Bośni._RaveN
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Komentarze (56)
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Chozzi o to, że nie tylko Ukraińcy są winni zbrodni ludobójstwa, czystek etnicznych i zbrodni wojennych? Aha.
@sandal: kilkadziesiąt lat wcześniej podobnie do UPA zachowywali się chorwaccy ustasze względem Serbów - ponad 200 tysięcy zamordowanych, zazwyczaj w okrutny sposób, np. specjalną rękawicą ze stalowym kolcem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Serb%C3%B3w_w_Niepodleg%C5%82ym_Pa%C5%84stwie_Chorwackim
Dodajmy do tego, że mieli pełne wsparcie kościoła ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Komentarz usunięty przez autora
Podczas tych akcji bośniaccy żołnierze dopuszczali się zbrodni wojennych, palili domy i mordowali serbskich cywilów oraz jeńców.
Ja znam taka historie a Ty jaką?
Bez znajomości większego kontekstu, toto w moim słowniku bardziej pasuje masowy mord. Ale nie ludobójstwo.
W ludobójstwie chodzi o to, żeby mówiąc brutalnie skasować daną społeczność, żeby się nie odrodziła. To samo z czystką etniczną (tyle,że tu czasem się nie zabija, tylko wydala z danego regionu). Ale tutaj nie zabijali kobiet.