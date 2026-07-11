Gościu nawet tego filmu nie widział

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Ciekawe skąd taki wniosek wysnułeś, chłopaczku? Ja ten film widziałem trzy razy i nawet miałem na niego do kina iść. Pierwszy seans jeszcze za czasów Superkina w TVN, kiedy film miał swoją premierę. O dziwo, dali w wersji nieocenzurowanej, bo pamiętam zarówno b---t Diane Kruger, jak i odrąbywany łeb Achillesa. Ale nie, ja tego filmu nie widziałem, bo jakiś banan w internecie tak