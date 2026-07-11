"Troja" (2004) - zajebiste widowisko kostiumowe bez woke
Helena Trojańska jest piękną blondynką, Grecy są biali, a Achillesa gra Brad Pitt. Rozmach scen bitewnych porównywalny z "Władcą Pierścieni". A i jest jeszcze Sean Bean w roli Odyseusza, Eric Bana jako Hektor oraz Brian Cox w roli Agamemnona. Polecam wersję reżyserską, bo jest z R-ką.patryk-wuwuw
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Komentarze (18)
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@Danuel:
Ciekawe skąd taki wniosek wysnułeś, chłopaczku? Ja ten film widziałem trzy razy i nawet miałem na niego do kina iść. Pierwszy seans jeszcze za czasów Superkina w TVN, kiedy film miał swoją premierę. O dziwo, dali w wersji nieocenzurowanej, bo pamiętam zarówno b---t Diane Kruger, jak i odrąbywany łeb Achillesa. Ale nie, ja tego filmu nie widziałem, bo jakiś banan w internecie tak
Ja też miałem ból d--y - o zakończenie. Tak ekstremalnie frustrującego gunwa na koniec filmu chyba nigdy nie widziałem. Rzadko spotykane połączenie obrzydliwego przekręcenia materiału źródłowego i wnerwiającej postaci zagranej przez słabego aktora.
(spojler dotyczący zakończenia