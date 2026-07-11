II. Stan prawnym Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Jednocześnie art. 5 ust. 2 udip stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, przy czym ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji. Przepis ten stanowi samodzielną, autonomiczną podstawę ważenia kolizji międzyJawnością a prywatnością w ramach postępowania o udostępnienie informacji publicznej i ma pierwszeństwo przed ogólnymi regulacjami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych wynikającymi z art. 23-24 Kodeksu cywilnego.Organ, wydając niniejszą decyzję, miał na względzie zarówno konstytucyjną zasadę jawności życia publicznego (art. 61 Konstytucji RP), jak i konstytucyjnie chronione prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), w tym zasadę minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 li. c RODO), którą — w zakresie nieuregulowanym odmiennie w udip — należy uwzględniać przy określaniu zakresu i formy udostępnianych danych osobowych.III. Ocena charakteru wnioskowanej informacji1. Wąska wykładnia pojęcia .„osoby pełniącej funkcję publiczną” w odniesieniu do lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji legalnej pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną”. W ocenie organu pojęcie to należy odnosić przede wszystkim do osób dysponujących kompetencjami władczymi o charakterze zarządczym, decyzyjnym lub dysponujących majątkiem publicznym w sposób samodzielny. Lekarz niezajmujący stanowiska kierowniczego (ordynatora, kierownika oddziału, dyrektora ds. medycznych), wykonujący wyłącznie czynności lecznicze wobec indywidualnych pacjentów w ramach stosunku pracy,nie zarządza mieniem publicznym ani nie podejmuje rozstrzygnięć o charakterze ogólnospołecznym — jego czynności mają charakter usługowy i profesjonalny, zbliżony do wykonywania zawodu zaufania publicznego w relacji jednostkowej (lekarz-pacjent), a nie do sprawowania funkcji publicznej w rozumieniu udip.2. Ochrona godności, bezpieczeństwa i danych osobowych lekarzy — zasada proporcjonalności Ujawnienie zindywidualizowanych danych o wynagrodzeniu każdego lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, bez wykazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu uzasadniającego taki zakres, rodzi ryzyko wykorzystania tych danych w celach niezwiązanych z kontrolą społeczną nad finansami publicznymi, w tym w celach komercyjnych,marketingowych bądź powodujących narażenie poszczególnych lekarzy na niepożądane działania osób trzecich.