Tutaj możemy zobaczyć odpowiedzi szpitali na wnioski o informacji publicznej:
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/monitoringi/ile-zarabiaja-lekarze/monitoring_cases_table
Pomijam fakt że szpitale mogłyby udostępnić informacje w formie zanonimizowanej i cały ich bełkot staje się bez sensu, ale szpitale twierdzą że lekarz to nie jest osoba publiczna, mimo że dostaje pieniądze z publicznej kasy. Do tego prawdopodobnie zgadali się na jakiejś grupie, bo odpowiedzi kilku szpitali to kopij-wklej tego samego tekstu.
Najważniejszy według mnie fragment, który jest pluciem na obywateli płacących składki (kopia 1 do 1) i który nie ma żadnego związku z zawodem lekarza
II. Stan prawnym Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Jednocześnie art. 5 ust. 2 udip stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, przy czym ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji. Przepis ten stanowi samodzielną, autonomiczną podstawę ważenia kolizji międzyJawnością a prywatnością w ramach postępowania o udostępnienie informacji publicznej i ma pierwszeństwo przed ogólnymi regulacjami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych wynikającymi z art. 23-24 Kodeksu cywilnego.Organ, wydając niniejszą decyzję, miał na względzie zarówno konstytucyjną zasadę jawności życia publicznego (art. 61 Konstytucji RP), jak i konstytucyjnie chronione prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), w tym zasadę minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 li. c RODO), którą — w zakresie nieuregulowanym odmiennie w udip — należy uwzględniać przy określaniu zakresu i formy udostępnianych danych osobowych.III. Ocena charakteru wnioskowanej informacji1. Wąska wykładnia pojęcia .„osoby pełniącej funkcję publiczną” w odniesieniu do lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji legalnej pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną”. W ocenie organu pojęcie to należy odnosić przede wszystkim do osób dysponujących kompetencjami władczymi o charakterze zarządczym, decyzyjnym lub dysponujących majątkiem publicznym w sposób samodzielny. Lekarz niezajmujący stanowiska kierowniczego (ordynatora, kierownika oddziału, dyrektora ds. medycznych), wykonujący wyłącznie czynności lecznicze wobec indywidualnych pacjentów w ramach stosunku pracy,nie zarządza mieniem publicznym ani nie podejmuje rozstrzygnięć o charakterze ogólnospołecznym — jego czynności mają charakter usługowy i profesjonalny, zbliżony do wykonywania zawodu zaufania publicznego w relacji jednostkowej (lekarz-pacjent), a nie do sprawowania funkcji publicznej w rozumieniu udip.2. Ochrona godności, bezpieczeństwa i danych osobowych lekarzy — zasada proporcjonalności Ujawnienie zindywidualizowanych danych o wynagrodzeniu każdego lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, bez wykazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu uzasadniającego taki zakres, rodzi ryzyko wykorzystania tych danych w celach niezwiązanych z kontrolą społeczną nad finansami publicznymi, w tym w celach komercyjnych,marketingowych bądź powodujących narażenie poszczególnych lekarzy na niepożądane działania osób trzecich.
Komentarze (23)
najlepsze
Oni są całkowicie bezkarni w swojej bezczelności. Okropne kreatury.
A uderzyc bezposrednio do ministerstwa i niech sobie im szpital odmawia podawania danych jak taki mądry, oni tez chyba wiedza ile dany szpital dostaje finansowania z pieniedzy publicznych
na razie to co robi rzad to jest zwalanie winy, odpowiedzialnosci i
Tylko umiarkowane grzanie tematu aż do samych wyborów może coś zmienić. Tak by się nie przejadł, ale żeby raz w tygodniu
@Octarine: to tera trzeba zadac pytanie ministerstwu - komu agencja te dane zbiera i kto co z nimi robil przez ostatnie 10 lat ze "przeoczono" takie rozrzuty w zarobkach
jak "szczegolowe" to wystarczy pogrupowac peselem i wyjdzie 15 etatow o--------h w ciagu doby przez cwaniakow
ale po prostu nikomu sie nie chcialo wykonywac swojej pracy wiec teraz zwalaja problem na
Pewnie bedziesz chcial imie i nazwisko lekarza czego sie nie mozesz dowiedziec
@Pawel993: jdg dla lekarzy to pomysł rządu aby łatać grafiki (obejście kodeksu pracy) i było taniej (brak płatnych bonusowo nadgodzin) ... a teraz nagonka na lekarzy, szkoda słów.