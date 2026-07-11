Skąd biorą się MUSZKI OWOCÓWKI?
Materiał omawia również cykl życiowy muszek, ich zachowania godowe oraz praktyczne sposoby na ograniczenie ich liczebności w gospodarstwie domowym.starnak
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Materiał omawia również cykl życiowy muszek, ich zachowania godowe oraz praktyczne sposoby na ograniczenie ich liczebności w gospodarstwie domowym.starnak
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Komentarze (12)
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Strzelają jak popcorn
@makrofag74:
Optymista. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
One tam są i czekają...
Komentarz usunięty przez moderatora