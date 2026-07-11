Z tymi owadami to są jakieś czary. Mieszkam na czwartym piętrze, w domu owadów niet, ale weź cytrynę albo inny owoc wystaw na półkę, to i choćby był środek zimy, okna pozamykane i w kuchni czysto tak, że mucha nie siada... to jednaK się skądś materializują i siadają!