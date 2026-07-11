Szpital od afery Spine bierze 5 mln zł kredytu na pensje
Miastko zaciągnie kolejne 5 mln zł kredytu, by ratować Szpital Miejski. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników placówki. Szpital pełnił kluczową rolę w aferze Spine z lekarzami zarabiającymi 26 000 zł/h (powiązane)tomasztomasz1234
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Komentarze (13)
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majątki + majątki rodzin zabezpieczone i potem zwrotka na rzecz szpitala jeśli nie oddadzą z własnej woli
Rok 2020 pandemia . Zawieszenie świadczeń i diagnostyki z powodu covid19
Rok 2021/2022 - zniesienie limitu świadczeń na drogie procedury = Dyrektorzy zaczynają ściągać lekarzy operatorów aby