Rok 2019.. szpital ma słabe oddziały zachowawcze które przynoszą niewielkie straty (nie da się zarobić na procedurach) i pojedyncze oddziały chirurgiczne gdzie procedury są dobrze wycenione ale jest limit na kilka świadczeń na miesiąc za który zapłaci NFZ. Z założenia szpital nie dorabia prywatnie .

Rok 2020 pandemia . Zawieszenie świadczeń i diagnostyki z powodu covid19

Rok 2021/2022 - zniesienie limitu świadczeń na drogie procedury = Dyrektorzy zaczynają ściągać lekarzy operatorów aby Pokaż całość