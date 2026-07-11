Tutaj brakuje najważniejszej informacji. Serwis tych samochodów to praktycznie tylko i wyłącznie ASO. Te starsze elektryki jeszcze spoko, Teslę też się da normalnie naprawiać bez płacenia haraczu ale wszystko inne w pełni zależne od producenta. Dlatego mało kto się bawi w u----i bo to nie bardzo ma sens finansowy. Lepiej kupić i jeździć póki jest gwarancja a potem póki się nie zepsuje. Bo elektryki nie psują się tak często jak spalinowe ale Pokaż całość