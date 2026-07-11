Z 260 na 85 tys. Utrata wartości elektryków to koszmar pierwszego właściciela
Cena używanego to 85 000 zł. Jeżeli zestawimy ją z katalogowym poziomem około 260 900 zł dla topowego Ioniqa 5 AWD z 2021 roku, wychodzi spadek o blisko 176 tysięcy złotych. Przez około pięć lat daje to ponad 35 tysięcy złotych utraty wartości rocznie. Miesięcznie? Prawie 3000 zł samej amortyzacji.d4nello
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Komentarze (109)
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Ja mam tak samo z
@nie-ma-juz-wolnych-loginow:
Do głowy mi przychodzi tylko refurb takiego auta w celu przedłużenia jego życia - tylko czy to będzie opłacalne komukolwiek?
@pioter-o: Po co ci aż 6 aut? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Myślałem że chodzi o przebieg. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W spalinowe premium by była taka sama sytuacja.
Za ładne awd trzeba dać 120 minimum.
Artukul z d--y.
@ArnoldZboczek: można grubszy zrzucić, albo 3 cieńsze
Widziałem już przewód spuszczony z balkonu 1p więc da się