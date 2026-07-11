W każdym normalnym kraju, pies jest traktowany jak rzecz. Jak jest agresywny to czlowiek ma prawo się bronić i nie ponosi zadnych konsekwencji. Szkoda ze nie miał broni.



Ale w polsce, aaa... to juz jest inna sprawa.

Polska juz nie jest krajem chrzescijanskim. Polska jest krajem z religią animalistyczną. Jest balwochwalstwo, pies jest tutaj traktowany jak krowa w indiach. Człowiek który broni się przed zwierzęciem, idzie do wiezienia, psy ktore żywcem zjadały Pokaż całość