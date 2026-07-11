Zginął w tragicznym ataku dwóch pitbulli
Starszy mężczyzna w Teksasie zginął w tragicznym ataku dwóch pitbulli. Zaatakowana została również jego żona oraz trzy inne osoby.Duzers78
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Starszy mężczyzna w Teksasie zginął w tragicznym ataku dwóch pitbulli. Zaatakowana została również jego żona oraz trzy inne osoby.Duzers78
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Komentarze (24)
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Wszystkich ludzi nie zagryziemy, ale próbować warto.
https://wykop.pl/link/6604265/57-latek-zabil-agresywnego-psa-w-obronie-innego-pas-uslyszal-zarzuty
Bo polskie prawo jest tak skonstruowane, że musisz udowodnić iż pies był groźny i atakował ORAZ że atak był odpowiednio groźny, a zastrzelenie go było "adekwatnym" środkiem obronnym. Jeśli się to nie uda - a jest spora szansa, bo to zależy od UZNANIA jaśnie pana policmajstra i sędziego -
57-latek zabił agresywnego psa w obronie innego pas. Usłyszał zarzuty
Nic by mu nie groziło. Jak widać wyjątek potwierdza regułę.
opis odnośnika
Ale w polsce, aaa... to juz jest inna sprawa.
Polska juz nie jest krajem chrzescijanskim. Polska jest krajem z religią animalistyczną. Jest balwochwalstwo, pies jest tutaj traktowany jak krowa w indiach. Człowiek który broni się przed zwierzęciem, idzie do wiezienia, psy ktore żywcem zjadały