Nagrody w tych wyścigach są symboliczne, ale topowi rozpoznawalni gracze mają sponsoring i materiałowy w postaci najnowszego roweru z topowym wyposażeniem(okolice 35-50k rocznie). Odzież i akcesoria, żywność techniczna - żele, odżywki itp

Do tego kontrakty sponsorskie oraz sama reklama - a to koła, a to okulary i tak dalej i tak dalej. Podejrzewam, że taki Radek mógł już nie pracować tylko w spokoju ćwiczyć.



Idąc dalej o co jest afera, otóż afera jest o Pokaż całość