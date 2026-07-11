Polak oszukiwał żeby wygrać wyścig ultra i został złapany na gorącym uczynku
TransBalkan race to wyscig, ktory odbywa się bez wsparcia z zewnątrz. Niestety Radosław Gołębiewski postanowił grać nieczysto. Polak wydał kłamiliwe oświadczenie (w powiązanych). Organizator opublikował "dokument", na który ujawnia oszustwo. Ciekawe, że sponsorzy nadal wspierają oszusta...dindu_snuffin
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Komentarze (32)
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Co do ultra, wszystko co zaczyna się
32:15 konfrontacja
Niestety to stawia pod znakiem zapytania uczciwość jego poprzednich dokonań. Jest koniem na rowerze, ale intencjonalne oszukiwanie rzuca długi cień na jego postać. Przykarasiował.
wydal oswiadczenie ze zlapali go jak pil cole, po czym organizatorzy podali ze nie mogli go zastac wielokrotnie w deklarowanych miejscach spania/obozowania
Do tego kontrakty sponsorskie oraz sama reklama - a to koła, a to okulary i tak dalej i tak dalej. Podejrzewam, że taki Radek mógł już nie pracować tylko w spokoju ćwiczyć.
Idąc dalej o co jest afera, otóż afera jest o
@saweko: tutaj to za bardzo fantazjujesz, normalnie pracuje. W polskim światku nie ma takich pieniędzy, a międzynarodową karierę to dopiero miał zacząć w tym roku na czterech liczących się w Europie imprezach, i właśnie ją prawdopodobnie skończył, bo będzie miał wilczy bilet. Pieniądze się robi też na social mediach, w które Radek nie umiał i praktycznie nie prowadził.