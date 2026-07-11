Elitarność studiów medycznych to też mit. Przepychają kolanem wszystkich. Bazy, pięć terminów poprawkowych czy powtarzanie przedmiotu za rok w razie W. Nie słyszałem o żadnym pogromie 50% studentów lekarskiego tak jak to ma miejsce na polibudzie. Może jakaś jednostka nie zda bo nie chodzi na zajęcia (zasłyszane z czasów jak ja studiowalem) a tak wszyscy przechodzą bez problemu dalej. Te studia to 100% pamięciówy. Sam bym p--------ł taki LEK bez problemu xD Pokaż całość