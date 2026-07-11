Egzamin (LEK) na lekarza zdaje 97-99 proc. studentów medycyny
LEK składa się z 200 pytań, przy czym 70 proc. z nich, czyli 140 pytań, pochodzi z bazy, która jest ogólnodostępna na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych. Eksperci alarmują, że egzamin przestał weryfikować rzeczywistą wiedzę, a sprawdza jedynie pamięć.51431e5c08c95238
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Komentarze (22)
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-Czy lekarz powinien zarabiac :
A) do 100k/rok
B) do 1MLN/rok
C) Sky is the Limit!
Poza tym studenci sami sobie robią pytania niejawne na lek, bo opracowują je profesorowie. A oni dają je studentom.
I oni wymieniają się nimi między sobą potem.
A lekarski to tam wiecie...
Wcale nie jest trudniejszy od jakiejś chemii. Serio.