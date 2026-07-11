To ponoć nie żart. Historia z 2016 roku, ale dobrze pokazuje mental. Lekarz udzielił pomocy osobnie na pokładzie na prośbę stewardess, a potem wysłał fakturę do PLL LOT. Dziś pewnie byłoby 1000 zł + VAT. Czy analogiczna sytuacja na ulicy też skończyłaby się wezwaniem do zapłaty?