Lekarz w udzielił pomocy pasażerowi w locie, potem wysłał fakturę do PLL LOT
To ponoć nie żart. Historia z 2016 roku, ale dobrze pokazuje mental. Lekarz udzielił pomocy osobnie na pokładzie na prośbę stewardess, a potem wysłał fakturę do PLL LOT. Dziś pewnie byłoby 1000 zł + VAT. Czy analogiczna sytuacja na ulicy też skończyłaby się wezwaniem do zapłaty?Wernher_von_Braun
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Komentarze (48)
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Nie. Masz obowiązek pomóc, bo państwo tak zdecydowało.
Można uznać, że to moralnie słuszne, ale w takim wypadku obywatel nie ma pełnej autonomii.