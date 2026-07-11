[AMA] Diagnosta na okręgowej stacji kontroli pojazdów
Dzień dobry. Pracuje jako diangosta na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli chcecie się dowiedzieć jak praca z "drugiej strony dziury w podłodze" to zapraszam do zadawania pytań.Jeśli na jakieś pytanie nie odpowiem, to znaczy, że padło wcześniej i udzieliłem już na nie odpowiedzi.wilk-na-mikrofonie
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Komentarze (246)
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Co do nadkoli, to jeśli koła nie wystają poza obrys pojazdu to też jest ok.
@bartek2510: Dwa razy w roku. Wówczas się nie certolę i zatrzymuje elektronicznie dowód rejestracyjny.
2. Dlaczego na SKP totalnie nie bada się spalin? 2 razy w życiu sam dopraszałem się takiego badania, bo wiem że jest to niezły wyznacznik stanu technicznego silnika to z łaską mi je wykonano
3. Czy stosuje się jakieś taryfy ulgowe dla starszych ale niekoniecznie zarejestrowanych na zabytek autek typu Trabant, Syrenka, Wartburg wiedząc, że
@bartqui: Jeszcze trochę wody upłynie zanim stara gwardia odejdzie na emeryturę bądź straci uprawnienia.
imho przesadzili