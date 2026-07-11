1. Dlaczego na SKP przepuszcza się samochody z ewidentnie porobionymi/wybebeszonymi/hałaśliwymi wydechami albo nawet z przelotami zamiast wydechu?

2. Dlaczego na SKP totalnie nie bada się spalin? 2 razy w życiu sam dopraszałem się takiego badania, bo wiem że jest to niezły wyznacznik stanu technicznego silnika to z łaską mi je wykonano

3. Czy stosuje się jakieś taryfy ulgowe dla starszych ale niekoniecznie zarejestrowanych na zabytek autek typu Trabant, Syrenka, Wartburg wiedząc, że Pokaż całość