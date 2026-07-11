Mediana zarobków lekarza w Pile to 154 tys. zł / mies. (Szpital Specjalistyczny)
Rekordzistą zestawienia jest lekarz na kontrakcie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, którego wynagrodzenie w maju sięgnęło 307 tys. zł brutto. Rekordowa jest tu również mediana na kontraktach: 154 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że połowa lekarzy w tym szpitalu zarabia powyżej tej kwoty.tomasztomasz1234
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Komentarze (18)
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a jest jak jest, wszyscy widzimy
W sumie skoro w jakimś Mogilnie mają 26 000 zł za godzinę, to co ja się dziwię :)
Fajny ten rynek medyczny stworzony przez lekarzy dla lekarzy :)
Wszystko fajnie ale ile godzin robią na te pieniądze ?
czy szpital daje im prowizje od zabiegu? To byłoby ciekawsze.
Ponieważ część mądrali nie rozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.