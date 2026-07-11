Mediana 154k w Pile, a ktoś dalej jęczy, że lekarze mało zarabiają? Serio? To pokazuje, że jak ktoś ma umiejętności i zaradność, to kasa leży na ulicy. Zamiast narzekać na plecy, trzeba się uczyć i pracować, wtedy nie trzeba pytać o dostępność, tylko się płaci i ma. Rynek weryfikuje, a zaradni mają lepiej.