Ponad dwudziestu kandydatów na jedno miejsce. Oblężenie na kierunku lekarskim
Ponad 21 tysięcy kandydatów walczy o indeksy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Hitem tegorocznej rekrutacji okazał się m.in. kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizuje ponad 22 chętnych.tomasztomasz1234
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Komentarze (24)
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Mam nadzieję, że rozczarują się tak jak juniorzy, którzy nie zdążyli na boom kodoklepowy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chociaż akurat więcej lekarzy nam się przyda. W razie gdyby któryś się obraził i "miał wyjechać, bo zagranicą więcej zarobi" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lepszy uniwerek to lepszy lekarz, nie utrudniajmy im nostryfikacji.
Ale imo powinni podzielić studia np na 2 etapy. Pierwsze by trwały np 2-3 lata i byłby podstawą dla wszsytkich lub większości zawodów medycznych. I potem by albo wybierali specjalizację, albo dopiero na tym etapie by wybierano kto będzie lekarzem, kto jakimś ratownikiem, pielęgniarką, jakimiś nowymi zawodami typu wypisywacz recept, asystent medyczny (np