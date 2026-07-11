Pewnie wszyscy liczą na takie samo eldorado jakie jest obecnie xD



Mam nadzieję, że rozczarują się tak jak juniorzy, którzy nie zdążyli na boom kodoklepowy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Chociaż akurat więcej lekarzy nam się przyda. W razie gdyby któryś się obraził i "miał wyjechać, bo zagranicą więcej zarobi" ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )